نجار يحاول تهريب حشيش لشقيقه داخل محبسه والجنايات تعاقبه بـ15 سنة سجنا مشددا

كتب إيهاب المهندس

حاول "نجار" مجاملة شقيقه المحبوس على ذمة إحدى القضايا بتهريب قطعة حشيش له داخل محبسه بقسم شرطة الرمل ثان، ولكن يقظة الأجهزة الأمنية كشفت الحيلة ليحصل على حكم بالسجن المشدد 15 سنة.

المتهم "ك.ف"، يعمل نجارا، ذهب في زيارة لشقيقه داخل محبسه وخلال الزيارة طلب منه شقيقه المحبوس على ذمة إحدى القضايا ، قطعة حشيش له داخل محبسه.

النجار ضعف أمام طلب شقيقه وقرر مجاملته، وبدأ يفكر في طريقة لتهريب قطعة حشيش لشقيقه داخل محبسه، ليقرر وضع قطعة حشيش داخل أكل معلب معتقدا أن حيلته ستنجح في إدخال المخدرات لشقيقه، ولكن حيلته أدخلته في عالم الجريمة.

وأثناء الزيارة أحضر المتهم أكثر من نوع طعام لشقيقه المحبوس كنوع من التمويه لخداع رجال الأمن ولإدخال المواد المخدرة، ولكن حيلته فشلت وتم ضبط المواد المخدرة وتبين أنها تزن 4 جرام ونصف من مخدر الحشيش.

الجرمية ثبتت في حق المتهم بعد ان بين المعمول الكيميائي أن القطعة المضبوطة هي مخدر وممنوع حيازتها بدون تصريح قانوني، ليتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ولكل جريمة نهاية تم محاكمة المتهم، وادانت قائمة أدلة الثبوت "النجار"، وبعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة تم الحكم على المتهم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لتنتهي لحظة تهور أرتكبها المتهم بوضعه خلف الأسوار.