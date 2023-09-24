ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط ت معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 14 أخرى، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23148 طنا تشمل: 5922 طن يوريا و2500 طن فلوسبار و6705 أطنان رمل و750 طن ملح صخرى معبأ و7271 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55523 طنا تشمل: 11760 طن خردة و878 طن خشب زان و14100 طن كسب صويا و11026 طن قمح و7600 طن سكر و3996 طن أبلكاش و5613 طن حديد و1790 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالى وزن 550 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1174 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 138 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4368 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 28695 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 387134 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4886 شاحنة.