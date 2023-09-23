ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11601 طنا تشمل : 6372 طن يوريا و1958 طن رمل و1061 طن ملح و2210 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62170 طنا تشمل : 11550 طن خردة و1010 طن خشب زان و11850 طن كسب صويا و 12775 طن قمح و 10000 طن سكر و1200 طن فلور سبار و 8542 طن حديد و2000 طن بضائع متنوعة و 9729 رأس ماشية" عجول تسمين" بإجمالي وزن 3243 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 300 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2734 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 17573 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 386974 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2719 شاحنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة