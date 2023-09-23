ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11601 طنا تشمل : 6372 طن يوريا و1958 طن رمل و1061 طن ملح و2210 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62170 طنا تشمل : 11550 طن خردة و1010 طن خشب زان و11850 طن كسب صويا و 12775 طن قمح و 10000 طن سكر و1200 طن فلور سبار و 8542 طن حديد و2000 طن بضائع متنوعة و 9729 رأس ماشية" عجول تسمين" بإجمالي وزن 3243 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 300 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2734 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 17573 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 386974 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2719 شاحنة.