مصرع طفلتين في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت طفلتين مصرعهما خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن خلافا أدى لنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وتبادلوا الاعتداء، مما أدى إلى مصرع طفلتين.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.