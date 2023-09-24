محافظ قنا يطلق مبادرة "بلغنى" بالتنسيق مع الرقابة الإدارية.. اعرف التفاصيل

صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إطلاق مبادرة "بلغني" بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقى شكاوى المواطنين المتضررين من تجمعات القمامة بالشوارع والترع بجميع مدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد محافظ قنا، أن المواطنين شركاء وطرفاً فعالاً فى منظومة النظافة، مناشدا السادة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى بالمشاركة فى المبادرة من خلال تصوير تجمعات القمامة وارسالها.

ولفت محافظ قنا، أنه سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقى البلاغات من المواطنين، مثل الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك " مكتب إعلام محافظة قنا " أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام (0963329542 - 0963328472 - 0963337291) والخط الساخن 15541.

وأضاف الداودى أن الجهات التنفيذية سوف تقوم بتلقى البلاغات والشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة أولا بأول وإحالتها على الفور للجهات المختصة، بالإضافة إلى متابعة الشكوى والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم، مؤكدا أن ملف النظافة محورًا رئيسيًا فى تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.