محافظ قنا يتابع آخر المستجدات لاستقبال العام الدراسى الجديد

قنا ـ صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين بالأمس، والذى وجه خلاله بضرورة المتابعة المستمرة خلال الفترة الحالية للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب، حضر الاجتماع حسام حمودة السكرتير العام، ووكلاء الوزارة ،ورؤساء المدن، ورؤساء شركات المرافق.

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، موجها بتشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، قبل بدء العام الدراسي، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس.

وقال محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من تجهيز 1079 مدرسة بمراكز وقري المحافظة لإستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2023 / 2014، تشمل جميع المراحل التعليمية، منها 21 مدرسة إنشاء جديد تضم 291 فصل، وتدعيم عدد من المدارس القائمة بعدد 3760 تختة ومقعدا جديدا، بدلا من التُخت والمقاعد المتهالكة حفاظا علي سلامة التلاميذ والطلاب، لافتا إلي أنه تم التأكد من جاهزية كل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس المحافظة ورفع كفاءة المخلفات والاشغالات بمحيط المدارس وخارج الأسوار، مشيرا إلي أن المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين قامت بتنظيم معارض "اهلا مدارس " في عدد من مدن المحافظة، لتوفير كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.