محافظ الدقهلية يؤكد الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسى الجديد

الدقهلية ـ شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات.

وأكد "مختار"علي ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع مدارس الدقهلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، مشيرا لأهمية متابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، ورفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء بالمدارس وإزالة تجمعات القمامة والإشغالات في محيط المدارس.

كما وجه "مختار" بضرورة مراجعة الإجراءات والتدابير اللازمة بمناسبة موسم الشتاء واحتمالية هطول الأمطار الغزيرة وجاهزية كل المعدات مع تنفيذ خطة لانتشارها بنطاق المحافظة، مشيرا لسرعة التصدي لتجمعات الأمطار والتأكد من تسليك البالوعات بالشوارع والميادين وانتهاء صيانة المعدات ومراجعة أعمدة الكهرباء بالشوارع حرصا علي حياة المواطنين.

كما وجه "مختار" بضرورة استمرار تنفيذ الحملات التموينية لمتابعة ضبط الأسواق والتأكد من وضع الأسعار علي السلع وصلاحية المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أكد علي أهمية التصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية، لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري مع تكثيف العمل في ملف تقنين أملاك الدولة وملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهما لخدمة المواطنين.

كما أشار "مختار" لاستمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المراكز والمدن والأحياء من خلال تعزيز خدمات رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة وإزالة الإشغالات من كل المناطق بانحاء المحافظة وتوفير أماكن للبيع فيما يخص الباعة الجائلين بحيث تكون بعيدة عن طرق المرور الرئيسية وتحركات المركبات .