اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين ووفدا من مدينة تايوان لبحث التعاون

الأحد، 24 سبتمبر 2023 01:57 م
محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين ووفدا من مدينة تايوان لبحث التعاون جانب من اللقاء
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، يانغ يي، قنصل عام دولة الصين وبرفقته وفد رفيع المستوى من مدينة تاييوان بمقاطعة شانشي الصينية، وذلك للتأكيد على الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
 
وفي بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالوفد في أول زيارة لهم لمدينة الإسكندرية، العاصمة الاقتصادية والصناعية لمصر، كما أنها أقدم سكندريات العالم، وثمن الشريف التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين، والتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الجانب الصيني على جميع الأصعدة.
 
ومن جانبه؛ أعرب رئيس الوفد عن سعادته بوجوده في الإسكندرية هذه المدينة العريقة، مؤكدا أن مدينة تايوان تتطلع لإقامة علاقات توأمة مع الإسكندرية. 
 
وأكد الشريف أن مصر تربطها بالصين علاقات طيبة وقوية وقديمة، ونتطلع لزيادة التعاون  بين الجانبين في كل المجالات، كما دعا المحافظ الوفد الصيني لزيارة معالم الإسكندرية للتعرف على تاريخ المدينة العريق.
 
 
 

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