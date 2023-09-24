محافظ أسوان يشدد على التفاعل المباشر مع مطالب وشكاوى المواطنين

وشدد محافظ أسوان على أهمية القيام بالتنسيق مع مسئولى المرافق المختلفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتعامل مع أى طوارئ ترتبط بالشبكات والخطوط للحد من أى تداعيات لها، وهو الذى يتكامل بالتفاعل المباشر مع مطالب وشكاوى المواطنين فى أى منطقة سكنية بشأن رفع القمامة أو تنفيذ أى أعمال أخرى لخلق متنفس حضارى وجمالى ، والإرتقاء بمستوى النظافة العامة على أكمل وجه .