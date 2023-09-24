إجراء 304 عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية في أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان جمعية الأورمان فى تنفيذ 304 عمليات جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامًا لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة أسوان، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

قال محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، فى بيان صحفى، إننا فى أسوان، نعمل بروح الفريق الواحد فى منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذى ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا فى القرى"، مثمنًا، الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات فى دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم فى الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن جمعية الاورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العينى وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن من إجراء 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.