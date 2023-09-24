لافروف يدعو العالم إلى منع الانزلاق في حرب كبيرة

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دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، العالم إلى منع الانزلاق في حرب كبيرة.

وقال لافروف - من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت - "إن البشرية تقف مرة أخرى اليوم، كما حدث كثيرا في الماضي، على مفترق طريق".

وأضاف أن "تطور التاريخ يعتمد علينا وحدنا؛ ومن المصلحة المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبيرة وانهيار آليات التعاون الدولي التي أنشأها الأسلاف بشكل كامل".

ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أخذ زمام المبادرة لعقد "قمة المستقبل" العام المقبل، مضيفا "أنه لا يمكن ضمان نجاح هذا المسعى إلا من خلال تكوين توازن عادل لمصالح جميع البلدان الأعضاء مع احترام الطبيعة الحكومية الدولية لمنظمتنا".

وكانت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انطلقت سابقا في دورتها الثامنة والسبعين بنيويورك، بحضور قادة وزعماء العالم لتستمر حتى الثلاثاء المقبل.