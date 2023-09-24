كيف يمكن للرقص مساعدة المصابين بمرض باركنسون؟

كتبت نهير عبد النبى

مرض باركنسون من أكثر الأمراض التي تؤثر على صحة الجسم، وهو عبارة عن اضطراب يتفاقم تدريجيا، ويؤثر على الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب.

وحسب ما ذكره موقع henryford بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض باركنسون، يمكن أن يكون للحركات الجسدية وضعف المشي تأثير خطير على استقلاليتك وسلامتك ونوعية حياتك، ولكن يعد الرقص طريقة رائعة للمرضى للتواصل مع مجتمع فريد مع تحسين أعراضهم وقدرتهم على الحركة.

مع مرض باركنسون، يمكن أن تصبح حركاتك متيبسة وبطيئة كل شيء، بدءًا من الوضعية والتوازن والقدرة على التحرك، يمكن أن يضعف، وبمرور الوقت، يتفاقم يتيح الرقص للمرضى القيام بشيء ممتع واجتماعي خارج روتينهم المعتاد والذي يمكن أن يحسن قدراتهم المعرفية والحركية.





كيف يمكن للرقص أن يساعد المصابين بمرض باركنسون؟



مثل الأشكال الأخرى من العلاج، تعمل دروس الرقص المخصصة للمصابين بمرض باركنسون على دمج جميع المكونات التي يمكن أن تتأثر بهذا التشخيص بما في ذلك المرونة والقوة والتنسيق والتوازن.

تسمح الحركات في الرقص للمرضى بالعمل على التنسيق والتحكم الحركي والذاكرة المكانية والتعبير العاطفي - وكل ذلك يعمل على تحسين ثقتهم بأنفسهم.

وإليك كيف يمكن أن تساعد:

-تعزيز الحركة:

يمكن أن يكون لمرض باركنسون تأثير خطير على حركاتك الجسدية. لقد ثبت أن الرقص يحسن سرعة وطول خطوتك وخطوتك، مما يساعدك على التغلب على الأخطاء والتجمد أثناء التحرك.

-منفذ لممارسة الرياضة البدنية:

من المحتمل أن يكون مرض باركنسون قد أثر على قوة جسمك وقدرتك على التحرك. تساعد حركات الرقص المتكررة الجسم على تقوية الذاكرة العضلية بحيث يمكنك نقل هذه الحركات إلى مهامك اليومية.

-تحفيز الصوت:

تساعد الموسيقى المتنوعة في إبقاء الفصول الدراسية مثيرة. تساعد الأغاني المبهجة ذات الإيقاعات والأنماط المكثفة الراقصين على تحدي أنفسهم.

-تحسين الصحة النفسية:

ثبت أن الرقص والموسيقى يساعدان في علاج القلق والاكتئاب. إذا كنت تعاني من تشخيص حالتك، فقد يكون حضور دروس الرقص الطريقة المثالية لإبعاد تفكيرك عن الأشياء أثناء تحدي نفسك.