فريق مكتب "سنوهتا" النرويجى يعود إلى مكتبة الإسكندرية لسرد قصة تصميمها وبنائها

الإسكندرية ــ جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية ، عودة أعضاء الفريق الأصلي للمكتب المعماري النرويجي «سنوهتا» إلى الإسكندرية لسرد قصة تصميم وبناء مكتبة الإسكندرية الجديدة، وذلك خلال الاحتفالية التي ينظمها مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بعنوان «مكتبة الإسكندرية: إحياء الأسطورة»، يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتعد مجموعة «سنوهتا» من أنجح مكاتب التصميم والهندسة المعمارية على مستوى العالم. فمكاتبها تمتد من أوسلو وباريس وإنسبروك إلى نيويورك وهونج كونج وأديلايد وسان فرانسيسكو. بدأت المجموعة مسيرتها المهنية في عام 1989 بالفوز بالمسابقة المعمارية الدولية لتصميم مبنى مكتبة الإسكندرية الجديدة بمصر، وتبع ذلك الأوبرا الوطنية النرويجية والباليه في أوسلو بالنرويج، وجناح المتحف التذكاري الوطني في 11 سبتمبر في مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، ومجموعة واسعة من المشروعات الدولية من المباني المهمة حول العالم.

مُنحت «سنوهتا» جوائز دولية عديدة منها: جائزة Aga Khan للهندسة المعمارية عن مكتبة الإسكندرية، وجائزة الاتحاد الأوروبي للعمارة المعاصرة (جائزة Mies van der Rohe) عن الأوبرا الوطنية النرويجية والباليه، والجائزة العالمية للعمارة المستدامة، ودبلومة A.C. Houens Fonds، وميدالية Grosch. وفي عام 2016، اختيرت «سنوهتا» بصفتها أفضل مبتكر معماري في مجلة وول ستريت جورنال، كما اختارتها شركة Fast Company لتكون واحدة من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم مدة عامين على التوالي.