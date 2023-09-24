متحف الفنان محمد شاكر التابع لمكتبة الإسكندرية.. اعرف مكانه ومحتوياته.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

يعد متحف الفنان التشكيلى الدكتور محمد شاكر أحد أهم المتاحف الخاصة التابعة لمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد شاكر هو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير؛ وحاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية.

والمتحف مكون من أربعة وحدات عقارية أهدها الفنان محمد شاكر إلى مكتبة الإسكندرية وتضم ما يقرب من 160 عملا فنيا أصليا للفنان، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الصور الفتوغرافية لأعماله التجميلية والمشروعات العامة، فضلاً عن شهادات التقدير الأصلية والجوائز والميداليات التى حصل عليها خلال مشوار حياته الفنية.

كما أن المتحف يتضمن مكتبته الشخصية التى تحتوى على مجموعة كتبه الشخصية ونسخ من الرسائل العلمية التى أشرف على مناقشتها، ويقع مقر المتحف بالعقار رقم 309 طريق الجيش بمنطقة سابا باشا كورنيش الإسكندرية

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمى، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا، وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض، عالم شادى عبد السلام، الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم، الآلات الفلكية والعلمية عند العرب فى القرون الوسطى (فرسان السماء)، تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق، متحف الفنان محمد شاكر، كتاب الفنان، محيى الدين حسين: مشوار إبداعى، مجموعة رعاية النمر وعبد الغنى أبو العينين (الفن الشعبى العربى)، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن، مختارات من أعمال آدم حنين، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب، مختارات من أعمال حسن سليمان، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة، مختارات من فن الكاريكاتير، محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة، ناجى شاكر... شغف التجربة والاكتشاف، و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص.