اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 06:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصادرة طن زيت مجهول المصدر داخل مصنع للتعبئة بدون تراخيص فى الإسكندرية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 06:02 م
مصادرة طن زيت مجهول المصدر داخل مصنع للتعبئة بدون تراخيص فى الإسكندرية مصنع الزيوت
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات موسعة، بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بالرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية.
 
وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية.
 
وقامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة، والتي أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون تراخيص وبحيازته كمية من الزيت بدون فواتير ومجهولة المصدر حيث تم التحفظ على كمية قدرها 1000كجم  (واحد طن).
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
 
 

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