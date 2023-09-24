زراعة الغربية: زيادة المستهدف من زراعة البصل العام الحالى مقارنة بالماضي

الغربية مصطفى عادل

قال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن المديرية تستهدف زيادة المساحة المنزرعة هذا العام من محصول البصل مقارنة بالعام الماضي، والذي تم فيه زيادة مساحات أقل من المستهدف.

وأشار إلى أن المحافظة من أكبر المحافظات في زراعة هذا المحصول، ويوجد بها عدد كبير من المصدرين والذين يقومون بتصديره للخارج لعدد من الدول العربية.

وتابع أن المديرية تستهدف أيضا زراعة 190 ألف فدان من محصول القمح في الموسم الجديد، بجانب المحاصيل الشتوية من بنجر السكر والبرسيم والفول والخضروات والنباتات العطرية والطبية، موضحاً أنه تم توفير التقاوي اللازمة للمحاصيل الشتوية لتوزيعها على المزارعين.

وأشار أن المديرية لديها مخزون 30 ألف طن من المحاصيل الشتوية في المخازن، وأن حصة المحافظة يومياً تتراوح بين 8 لـ 12 ألف طن مربوطة بكارت الفلاح الذكي لضمان وصولها لمستحقيها ومكافحة السوق السوداء.