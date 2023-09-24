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‫الزراعة: البطاطس ثاني أكبر محصول تصديري مصري بعد الموالح

الأحد، 24 سبتمبر 2023 02:31 م
‫الزراعة: البطاطس ثاني أكبر محصول تصديري مصري بعد الموالح حصاد البطاطس - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول البطاطس يعد ثاني أكبر محصول بعد الموالح من حيث الكميات المصدرة من مصر.
 
واشارت الدكتورة نجلاء بلابل إلى أن العام الماضي، قد شهد تصدير ما يقرب من مليون طن، وذلك بفضل الجهود المبذولة والتي أهلت المعامل التابعة للمشروع في الحصول على شهادة الأيزو عام 2020.
 
وأكدت مدير المشروع، أن هناك عددا من الإجراءات الوقائية لمكافحة العفن البني في البطاطس، من أهمها: اختيار الأصناف المقاومة، يحيث يتم تطوير الأصناف المقاومة للعفن البني، لافتة الى انه يجب على المزارعين اختيار الأصناف المثبتة علميًا والتي تتمتع بمقاومة جيدة لهذا المرض.
 
وأضافت أن من بين تلك الإجراءات أيضا، إدارة المحاصيل: حيث يتطلب ذلك تطبيق ممارسات زراعية جيدة مثل تناوب المحاصيل وتقويم التربة وضمان تهوية جيدة للحقول، كذلك التحكم في الرطوبة، مشيرة الى أهمية الفحص الدوري، بحيث ينبغي على المزارعين فحص البطاطس بانتظام للكشف المبكر عن أي علامات للعفن البني واتخاذ الإجراءات المناسبة فورًا.
 
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان تلقى تقريرا من الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، حول إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، التي تم فحصها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي مليون و32 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 40199 عينة. وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.

الزراعة

تصدير البطاطس

العفن البنى

الاتحاد الاوروبى



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