رئيس جامعة أسوان يتفقد المدن الجامعية استعدادا للعام الجديد

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان ، اليوم، الأحد، عددا من المدن الجامعية للوقوف علي الاستعدادات النهائية لاستقبال طلاب الجامعة للعام الدراسى الجديد 2024/2023، لمتابعة سلامة الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور أيمن عثمان، فى بيان صحفى، إن الجامعىة اتخذت كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية والخدمية من صيانة المدن الجامعية وقاعات الدرس مع توفير جميع سبل الرعاية للطلاب لضمان عام جامعي متميز.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، أن المدن الجامعية فى أسوان، يبلغ عددها 5 مدن، منها 3 للبنات و2 للطلاب البنين، كما تبلغ القدرة الاستيعابية للمدن ما يقرب من 3 آلاف طالب وطالبة، موزعين بواقع 194 طالبة بمدينة الطالبات بمنطقة السماد، و972 طالبة بمدينة الطالبات بمنطقة صحارى، و612 طالباً بمدينة الطلاب البنين بمنطقة أبو الريش.

وأشار الدكتور لؤي سعد الدين، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، إلى جودة الخدمة التى تقدمها المدن الجامعية بأسوان، وذلك من خلال تسكين طلاب فرع الجامعة الجديد بمدينة أسوان الجديدة بمنطقة دار الضيافة، من البنين، كما تقدم المدن الجامعية للطلاب خدمات إقامة وسكن وتغذية جيدة تتناسب مع الطلاب، وبالإضافة الي خدمات إنترنت وغيرها، لتوفير سبل الراحة والأمان لطلاب الجامعة.