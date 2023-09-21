جامعة أسوان تناقش خطة الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

ترأس الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، اجتماع مجلس الجامعة رقم 135 لشهر سبتمبر لعام 2023، اليوم، الخميس، بحضور الدكتور لؤى نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ومستشارى رئيس الجامعة.

وافتتح الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، أعمال المجلس بالترحيب بأعضاء المجلس وتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة المولد النبوى الشريف، كما قدم التهنئة للدكتور محمد زكى الدهشورى بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه عميدا لكلية الطب جامعة أسوان للفترة الثانية.

وصرح رئيس جامعة أسوان، بأن المجلس استعرض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، واستعراض المجلس خطة الجامعة لاستقبال العام الجامعى الجديد 2024/2023 من إجراءات الصيانة وتجهيزات المدن الجامعية والوقوف على المنصات الإلكترونية وتجهيز قاعات الدرس والمحاضرات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال الرش والتعقيم وغيرها.

وطالب رئيس الجامعة هيئة أعضاء التدريس ومعاونيهم وعمداء الكليات بحسن معاملة الطلاب والعمل على احتواءهم وتقديم المشورة لهم من خلال برامج تدريبية وتعليمية، من خلال مراكز الجامعة المتخصصة مثل مركز التطوير المهنى ومركز الإرشاد النفسى لتخريج خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل، وحتى يتواكب منتج جامعة أسوان التعليمى مع مكانتها العلمية بحصدها المركز الأول على مستوى جامعات الجمهورية.

وصدق المجلس على اعتماد نتائج العام الدراسى المنتهى لعام 2024/2023، وذلك تيسيرا على طلاب الجامعة وخاصة الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة، كما وافق المجلس على منح عدد من الدرجات العلمية من الدكتوراة والماجستير لعدد من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.