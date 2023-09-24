تعليم أسيوط: متابعة على كل المدارس والاهتمام بالحدائق قبل بدء العام الدراسى

أسيوط - هيثم البدري

قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن مديرية التربية والتعليم استعدت بشكل كبير لبدء العام الدراسى الجديدة بالمحافظة والذى سيبدأ خلال أيام قليلة من خلال الاجتماعات المكثفة مع مديرى الإدارات والقوافل الخاصة بالمتابعة لمتابعة استعدادات كافة المدارس بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ"اليوم السابع"، أن عدد طلاب محافظة أسيوط فى كافة المراحل بلغ 2 مليون و238 طالب وطالبة موزعين على كافة المراحل التعليمية وسيبدأ العام الدراسى بمرحلة رياض الاطفال يوم 30 من الشهر الجارى فى المدارس الرسمية والحكومية، والرسمية لغات طبقا للكتاب الدورى الصادر من وزير التربية والتعليم رقم 36 على أن تبدأ الصفوف الاولى من كل مرحلة ابتدائى وإعدادى، وثانوى يوم 1 اكتوبر، والصف الثانى من كل مرحلة يوم 2 اكتوبر، والصف الثالث من كل مرحلة يوم 3 من شهر أكتوبر والصف الرابع الابتدائى يوم 4 من شهر أكتوبر، والصف الخامس الابتدائى يوم 5 من شهر أكتوبر.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مرحلة الأجازة شهدت خطة الأبنية التعليمية لصيانة المدارس بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية مشيرًا إلى أهمية تهيئة المبانى المدرسية للطلاب وتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام التى توليه الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على المرور على جميع المدارس فى مختلف أنحاء المحافظة من خلال قوافل المتابعة من قبل مديرية التربية والتعليم، وتم عمل مسح شامل لكافة المنشآت التعليمية ومراجعة شروط الأمن والسلامة وإعداد تقرير حول موقف هذه المبانى ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة، والانتهاء من توزيع المقاعد المدرسية بالمدارس التى تجرى الأعمال الإنشائية والصيانة لها لتكون جاهزة بمجرد الانتهاء لضمان دخولها الخدمة فى العام الدراسى الجديد لظهور المدارس بالمظهر اللائق الذى يسعد أبنائنا الطلاب وينمى بداخلهم روح الولاء والانتماء لمدارسهم. لافتًا إلى أن إجمالى مشروعات المدارس التى تم تنفيذها بمحافظة أسيوط فى الفترة من 1/ 7 / 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالى عدد فصول 7750 فصلا دراسيا وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى توريد 7460 ديسكات مدرسية تم توزيعها على بعض المدارس بالقرى والمدن والمراكز طبقًا للاحتياجات الفعلية من خلال الحصر الذى تم مسبقًا لرصد احتياجات المدارس من المقاعد وذلك ضمن خطة احلال وتجديد الأثاث المدرسى لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وخلق مناخ تعليمى جيد وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأكد الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه تم التنبيه على ضرورة الاهتمام بالحدائق والأشجار بالمدرسة دعما لتوجه الدولة التى تهتم بشكل كبير بالتغيرات المناخية وزراعة الأشجار حيث أصبحت مصر من الدول الرائدة فى هذا الشأن بإستضافتها مؤتمر المناخ، كما تم تدريب عدد كبير من المعلمين خلال فترة الأجازة على كافة أنواع التدريبات التى تصب فى صالح العملية التعليمية.