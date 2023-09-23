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التعليم: الفصل 7 أيام والنقل لمدرسة أخرى عقوبة الهروب من الدراسة

السبت، 23 سبتمبر 2023 01:04 م
التعليم: الفصل 7 أيام والنقل لمدرسة أخرى عقوبة الهروب من الدراسة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقوبة هروب الطلاب من المدرسة، فى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، موضحة أنه يتم توجيه الطالب وتوعيته بمسئولياته تجاه مستقبله من قبل الأخصائى الاجتماعى وإخطار ولى الأمر فى نفس اليوم الذى هرب فيه الطالب وتحويل الطالب للاخصائى الاجتماعى والنفسى لمعرفة ظروف وأسباب هروب الطالب من المدرسة مع أخذ تعهد على ولى الأمر والطالب وإثبات ذلك فى سجلات المدرسة وفى حالة تكرار المخالفة يتم تحويل الطالب إلى لجنة الحماية المدرسية بشأن تخفيض درجة السلوك بنسبة لا تجاوز 15% وفصل الطالب لمدة لا تجاوز 7 أيام مع عرض الطالب إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقله إلى مدرسة أخرى.
 
وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قراراً وزاريا رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة الانضباط المدرسى وحددت لائحة الانضباط المدرسى درجات للحضور للطلاب، موضحة أن نسبة المواظبة على الحضور من 95% حتى 100% يمنح الطالب 3 درجات و90% إلى أقل من 95% يمنح الطالب درجتان ومن 85% إلى أقل من 90% يمنح الطالب درجة واحدة ودرجتان للانضباط السلوكى لمن لم يرتكب اى مخالفات من المستوى الأول والثانى والثالث، مؤكدة أن إثابة الطلاب بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوك بواقع 5 درجات تضاف إلى مجموع الطالب فى سنوات النقل فقط.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
 
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
 
 
 
 
 
 

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