بورسعيد تعلن إقامة المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 60 دولة

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، عن إقامة النسخة السابعة من المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم ، والإبتهال الدينى بـالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس اللجنة العليا للمسابقة.

وأعلن المحافظ، أن اللجنة العليا المنظمة تلقت موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبدأت بالفعل فى ترتيب فعاليات المسابقة، والتى تقام فى شهر فبراير من عام 2024، موضحاً أن المسابقة الدولية يسبقها أخرى محلية تنطلق فاعلياتها بعد ساعات من 25 سبتمبر لـ 30 أكتوبر، على أن يتم عقد لجنه تقييم المقاطع الصوتية من 20 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر.

ويتم عقد اختبارات التصفية المحلية الأولى من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، على أن يتم عقد اختبارات التصفية المحلية الثانية اعتباراً من 21 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر، ويتم عقد التصفية المحلية الثالثة من 2 يناير حتى 4 يناير من عام 2024، وذلك لاختيار الأوائل وتحديد المشاركين فى المسابقة الدولية.

يذكر أن المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى تحمل فى هذا العام إسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتنطلق فعالياتها من 2 فبراير حتى 6 فبراير من عام 2024، ويشارك بالمسابقة حافظين للقرآن الكريم ومبدعين فى الإنشاد الدينى ما يقرب من 60 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.