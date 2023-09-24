اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 02:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

فى نسختها السابعة..

بورسعيد تعلن إقامة المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 60 دولة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 01:27 م
بورسعيد تعلن إقامة المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 60 دولة القرآن الكريم
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة بورسعيد، عن إقامة النسخة السابعة من المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم، والإبتهال الدينى بـالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  وتحت إشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس اللجنة العليا للمسابقة.
 
وأعلن المحافظ، أن اللجنة العليا المنظمة تلقت موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبدأت بالفعل فى ترتيب فعاليات المسابقة، والتى تقام فى شهر فبراير من عام 2024، موضحاً أن المسابقة الدولية يسبقها أخرى محلية تنطلق فاعلياتها بعد ساعات من 25 سبتمبر لـ 30 أكتوبر، على أن يتم عقد لجنه تقييم المقاطع الصوتية من 20 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر. 
 
ويتم عقد اختبارات التصفية المحلية الأولى من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، على أن يتم عقد اختبارات التصفية المحلية الثانية اعتباراً من 21 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر، ويتم عقد التصفية المحلية الثالثة من 2 يناير حتى 4 يناير من عام 2024، وذلك لاختيار الأوائل وتحديد المشاركين فى المسابقة الدولية.
 
يذكر أن المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى تحمل فى هذا العام إسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتنطلق فعالياتها من 2 فبراير حتى 6 فبراير من عام 2024، ويشارك بالمسابقة حافظين للقرآن الكريم ومبدعين فى الإنشاد الدينى ما يقرب من 60 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.
 
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

القرآن الكريم

الابتهال الدينى



الموضوعات المتعلقة

أهالى قرية بقلولة فى الغربية ينظمون حفلا ضخما لتكريم حفظة القرآن الكريم.. منسق الحفل: كرمنا 100 طفل للعام الثالث على التوالى.. لجنة لاختبار المشتركين.. ويؤكد: حفظ القرآن تاج على الرؤوس وهدفنا تشجيع الجميع.. صور

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 09:00 م

القارئ الشاب أحمد نبيل شكرى.. حفظ القرآن فى سن العاشرة بقرية طاروط بالشرقية.. وبدأ التلاوة فى المآتم بالرابعة عشر.. ومثله الأعلى الشيخ مصطفى إسماعيل.. ويحفّظ أطفال قريته كتاب الله وحلمه الالتحاق بإذاعة القرآن

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 06:30 م

"الخلاوى" كتاتيب حفظ القرآن الكريم وأصول الدين.. أنشئت منذ 20 عاما فى الشلاتين جنوب البحر الأحمر.. مدارس حياة فى جوف الصحراء تجذب الأطفال من الأودية الجبلية لمعرفة كتاب الله وسنة نبيه.. صور

الأحد، 03 سبتمبر 2023 06:00 ص

حفظ القرآن ولقب بصوت الحارة المصرية.. الذكرى الـ43 لرحيل عبد المطلب

الإثنين، 21 أغسطس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة