اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 سبتمبر 2023 11:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 24 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية

الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:45 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 24 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأحد، 25 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 134 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة . 
 
وتقدم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
 
وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من دولة المانيا، ورحلة من بلجيكا، و5 رحلات من التشيك، و6 رحلات من ايطاليا، و3 رحلات من بولندا، ورحلتين من سويسرا، و3 رحلات داخلية من مصر. 
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، 134 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.
 
 

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مطار مرسى علم

رحلات سياحية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة