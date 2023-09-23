مطار مرسى علم الدولى يستقبل 134 رحلة طيران دولية أوروبية أسبوعية بداية من اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، بداية من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع 134 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم ارض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

وتبين من جدأول التشغيل الاسبوعية أن من المقرر أن تصل 134 رحلة أسبوعية أكثرها وصولا من دول بولندا والتشيك وإيطاليا، كما تصل ايضا رحلات من دول النمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة.

ومن المقرر أن تصل اليوم السبت 33 رحلة ضمن الـ 134 رحلة التى تصل المطار خلال الأسبوع، حيث يعتبر وصول اليوم أعلى معدل وصول أسبوعى يصل المطار، وإن أغلب الرحلات الوافدة اليوم من بولندا والتشيك وإيطاليا.