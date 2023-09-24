اليوم السابع
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الوفد الصينى ينقل تحيات وتقدير رئيس الصين "شي جينبينج" للرئيس السيسى

الأحد، 24 سبتمبر 2023 01:01 م
الوفد الصينى ينقل تحيات وتقدير رئيس الصين "شي جينبينج" للرئيس السيسى خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفداً صينياً رفيع المستوى، برئاسة "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن "لي شي" نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس الصيني "شي جينبينج" للرئيس السيسى، وهو ما بادله الرئيس بتأكيد خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني. 
 
كما شهد اللقاء تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

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