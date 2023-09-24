اليوم السابع
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الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى "طولكرم"

الأحد، 24 سبتمبر 2023 10:02 ص
استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى "طولكرم" الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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استشهد شابان فلسطينيان، اليوم الأحد، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم "نور شمس"، شرق طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشابين أسيد جبعاوي (21 سنة)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 سنة) استشهدا جراء إصابتهما بالرصاص الحي في الرأس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ورافقتها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين الفلسطيينيين بالمُخيم.

 


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

طولكرم

الضفة الغربية



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