أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطنى الـ93 للمملكة

وكالات

هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد أمير الكويت فى برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الكريمين، مستذكرًا مواقف المملكة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلاً عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.

وعب أمير دولة الكويت عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من انجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.