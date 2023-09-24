الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. 253.5 مليار جنيه زيادة بالمعاشات من 2014 حتى يونيو 2023 الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:00 ص المعاشات إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 253.5 مليار جنيه زيادة بالمعاشات من 2014 حتى يونيو 2023.. التفاصيل التصديري للحاصلات الزراعية: ارتفاع أسعار البصل ليس له علاقة بالتصدير ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب شروط التسكين فى المدن الجامعية.. أبرزها عدم زواج الطالب أول أيام فصل الخريف.. الأرصاد: طقس حار نهارا ونشاط للرياح على فترات متقطعة وزير الصحة: الدولة المصرية خلصت الشعب من فيروس C بعد معاناة الآلاف منه سابقا التعليم: الفصل مدة لا تتجاوز أسبوعا للطالب حال ارتكابه عنفا لفظيا ضد زملائه الحكومة تنفى إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية وزير الصحة: نوفر علاج السل مجانا في 33 مستشفى و131 عيادة لأمراض الصدر خليك واعى.. لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم لبطاقات التموين (إنفوجراف) وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسى التعاون فى تبادل الخبرات والتدريب نقابة العاملين بالصحة تعلن دعم الرئيس السيسي لاستمرار مسيرة العمل والإنجازات التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يواصل إطلاق قوافل طبية لجميع المحافظات الصحة: تقديم 138 ألفا و754 خدمة بالمبادرات الرئاسية ضمن حملة "100 يوم صحة" أمس وزير التموين يفتتح صومعة حقلية لتخزين القمح بالشرقية غدا الزراعة تنظم دورة تدريبية حول المكافحة المتكاملة للحشائش فى المحاصيل الشتوية اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. 800 جنيه للعاملين بالأوقاف تقديرًا لجهودهم فى الأنشطة الدعوية الصيفية السبت، 23 سبتمبر 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الخميس المقبل إجازة للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:35 ص أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: وقف تصدير أى سلعة حال تخزينها بقصد التلاعب الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. رضا حجازى: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلمين الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:13 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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