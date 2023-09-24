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أخبار 24 ساعة.. 253.5 مليار جنيه زيادة بالمعاشات من 2014 حتى يونيو 2023

الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. 253.5 مليار جنيه زيادة بالمعاشات من 2014 حتى يونيو 2023 المعاشات
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 
 
253.5 مليار جنيه زيادة بالمعاشات من 2014 حتى يونيو 2023.. التفاصيل
 
التصديري للحاصلات الزراعية: ارتفاع أسعار البصل ليس له علاقة بالتصدير
 
ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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