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نقابة العاملين بالصحة تعلن دعم الرئيس السيسي لاستمرار مسيرة العمل والإنجازات

السبت، 23 سبتمبر 2023 01:55 م
نقابة العاملين بالصحة تعلن دعم الرئيس السيسي لاستمرار مسيرة العمل والإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للعاملين بالصحة، إن العاملين بالحقل الصحي وأسرهم يجددون تأييدهم  للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنوا أن الرئيس هو مرشح العاملين بالمؤسسات الصحية والعلاجية في ربوع مصر وخارجها بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
واستعرض مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية ولجانها النقابية بالمحافظات الإنجازات العملية والفنية التى تحققت في عهد الرئيس وحصول العاملين على امتيازات مادية ومعنوية ساهمت في تحديث المنظومة وتوفير الرعاية الصحية والطبية المتكاملة لجميع المواطنين ونالت بهذا إعجاب العالم أجمع.
 
وأكد علي عبد الباسط، رئيس النقابة العامة وسكرتير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أهمية رد الجميل من قبل العاملين بالقيادة السياسية التي منحتهم الكثير من أوجه الرعاية، لافتا إلى أنهم سيواصلون العمل تحت رعاية الرئيس في الفترة القادمة لاستكمال مبادرة 100 مليون صحة، واستكمال مشروع التأمين الصحى الشامل خلال المرحلة القادمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

نقابة العاملين بالصحة

الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي



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