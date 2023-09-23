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شروط التسكين فى المدن الجامعية.. أبرزها عدم زواج الطالب

السبت، 23 سبتمبر 2023 09:00 ص
شروط التسكين فى المدن الجامعية.. أبرزها عدم زواج الطالب مدينة جامعية - أرشيفية
كتب – محمد صبحي

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أكدت جامعتي القاهرة وحلوان على الجاهزية الكاملة لتسكين الطلاب فى العام الجامعى الجديد 2023 /2024، إذ تم مراجعة البنية التحتية للمدن الجامعية، وكذلك العمل على إجراء الصيانة الدورية للمبانى والأماكن الترفيهية فى المدن الجامعية من شاشات العرض بالقاعات وتطوير الحدائق بالمدن، ومراجعة المطاعم المركزية لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع انطلاق الدراسة.
 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز ضوابط وشروط التسكين في المدن الجامعية بمدن جامعتي القاهرة وحلوان:

 
- أن يكون من الطلاب المنتظمين بأقسام الليسانس والبكالوريوس بكليات الجامعة.
- أن يكون من ساكني خارج نطاق جامعة القاهرة بـ 50 كم مربع.
- أن يكون غير متزوج أو لم يسبق له الزواج.
- أن يكون ناجحاً ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد محملة من السنوات السابقة.
- ألا يكون قد سبق ووقعت عليه إحدى عقوبات المدن الجامعية بدءًا من الإنذار.
- ألا يكون قد انتهت إقامته إداريا بالعام السابق.
- ألا يكون عليه مستحقات مالية من السنة السابقة.
- ألا يزيد سن الطالب المستجد – ثانوي عام – في أول اكتوبر عن 20 عاما.
-  ألا يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
 
يُذكر أن العام الجامعي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024 تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.تنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024، يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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التسكين فى المدن الجامعية



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