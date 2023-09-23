اليوم السابع
Ads
السبت، 23 سبتمبر 2023 10:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

وفاة طفل بمستشفى العريش العام متأثرا بإصابته فى حادث تصادم

السبت، 23 سبتمبر 2023 09:55 ص
وفاة طفل بمستشفى العريش العام متأثرا بإصابته فى حادث تصادم مستشفى العريش العام - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفى طفل بمستشفى العريش العام متأثرا بإصابته فى حادث تصادم على طريق البحر بمدينة العريش، وأفادت مصادر طبية، أن الطفل " إسلام أ أ " 11 سنة، توفى متأثرا بإصابته فى حادث دهس على طريق البحر نقل على إثره للمستشفى، وتبين إصابته بنزيف فى المخ والبطن وتوقف فى عضلة القلب.
 
وأخطرت إدارة المستشفى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.
 
وفى سياق متصل استقبل مستشفى بئر العبد التخصصى مصابا أثر سقوطه من علو  بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء.
وتلقت  جهات الاختصاص إخطارا بسقوط"محمد.ع.م-25 سنة"  من شمال سيناء، من أعلي سقف منزل في  بقرية الجفجافة  بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء، ما اسفر عن أصابته بكدمات بالجسم واشتباه كسر بمفصل الحوض الأيمن.
تم نقل المصاب بسيارة إسعاف إلى مستشفي بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الحادث.

شمال سيناء

العريش

مستشفى العريش

اخبار مصر

اخبار العريش

حادث تصادم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة