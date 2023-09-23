وفاة طفل بمستشفى العريش العام متأثرا بإصابته فى حادث تصادم

شمال سيناء ـ محمد حسين

توفى طفل بمستشفى العريش العام متأثرا بإصابته فى حادث تصادم على طريق البحر بمدينة العريش، وأفادت مصادر طبية، أن الطفل " إسلام أ أ " 11 سنة، توفى متأثرا بإصابته فى حادث دهس على طريق البحر نقل على إثره للمستشفى، وتبين إصابته بنزيف فى المخ والبطن وتوقف فى عضلة القلب.

وأخطرت إدارة المستشفى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

وفى سياق متصل استقبل مستشفى بئر العبد التخصصى مصابا أثر سقوطه من علو بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء.

وتلقت جهات الاختصاص إخطارا بسقوط"محمد.ع.م-25 سنة" من شمال سيناء، من أعلي سقف منزل في بقرية الجفجافة بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء، ما اسفر عن أصابته بكدمات بالجسم واشتباه كسر بمفصل الحوض الأيمن.

تم نقل المصاب بسيارة إسعاف إلى مستشفي بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الحادث.