خروج 12 مصابا فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا بعد تلقى العلاج

المنيا - حسن عبد الغفار

خرج جميع المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا بالقرب مدخل سمالوط

وبالانتقال تبين تبين إصابة 12 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم وافادت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائى، أن سبب وقوع الحادث هو انفجار الإطار الخلفى للسيارة أدى إلى انقلابها، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.