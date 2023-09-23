نائب محافظ الوادى الجديد: اختيار أفضل 18 مشروعًا ضمن مبادرة المشروعات الخضراء

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، انتهاء أعمال لجنة تقييم وفرز المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية؛ باختيار أفضل 18 مشروعًا في الست فئات التي تتضمنها المبادرة بواقع 3 مشروعات بكل فئة؛ للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة.