اليوم السابع
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نائب محافظ الوادى الجديد: اختيار أفضل 18 مشروعًا ضمن مبادرة المشروعات الخضراء

السبت، 23 سبتمبر 2023 01:01 م
نائب محافظ الوادى الجديد: اختيار أفضل 18 مشروعًا ضمن مبادرة المشروعات الخضراء حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، انتهاء أعمال لجنة تقييم وفرز المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية؛ باختيار أفضل 18 مشروعًا في الست فئات التي تتضمنها المبادرة بواقع 3 مشروعات بكل فئة؛ للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة. 

وأوضحت نائب المحافظ، أن إجمالي المشروعات المتقدمة بلغ 209 مشروعًا، تم تقييمهم وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للمبادرة، متمنيةً التوفيق والصدارة للمشروعات المشاركة وتمثيل المحافظة بقمة المناخ Cop28 المقرر عقدها بدولة الإمارات، بالإضافة إلى توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة.
 
 
 
 
 

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