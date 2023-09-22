محافظ الوادي الجديد: استكمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للخارجة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، على استمرار العمل بالمرحلة الثانية من مشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي بضخ الغاز للمتعاقدين بحي 25 يناير، البالغ عددهم 700 عميل حتى الآن، وذلك بعد الانتهاء من مد خط الضغط المتوسط المُغذي للقطاع.

وأوضح المحافظ أن تم الانتهاء من مد الشبكات الرئيسية بإجمالي أطوال بلغت أكثر من 100 كم، والتي تضمنت أحياء البلد القديمة و السبط البحري و السبط الشرقي والمجاهدين والبري و أرض السلام وطريق الداخلة، كما يجري حاليًاالعمل بالقطاع الذي يضم أحياء الزراعيين والأمل والبلوكات السكنية بالمنطقة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تحويل 6800 ‪عميل بالمدينة، بالإضافة إلى تحويل اكثر من 325 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.