مكارثى يعتزم سحب الأموال المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية من الميزانية الأمريكية

وكالات

أفاد موقع "بانشبول نيوز"، أن رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى، يعتزم سحب 300 مليون دولار من ميزانية الدفاع الأمريكية المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية.

وذكر الموقع على منصة "إكس" موضحا: "يقول مكارثي إنه سيسحب 300 مليون دولار مخصصة لتدريب الجنود الأوكرانيين من ميزانية البنتاغون".

وبحسب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، فإنه "سيجري تصويتا على هذه المسألة ويتوقع أن تحظى بدعم الأغلبية في المجلس".

ويسبب إدراج الأموال المخصصة لأوكرانيا في ميزانية الدفاع للبلاد، معارضة حادة لعدد من أعضاء مجلس النواب بالكونغرس ويصبح حجر عثرة أمام اعتماده.

وقالت عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور غرين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها ستصوت ضد تمرير ميزانية قصيرة الأجل أو كاملة ما دامت تتضمن مخصصات لأوكرانيا. ومن أجل تجنب إغلاق آخر، يتعين على الكونغرس اعتماد ميزانية كاملة أو قصيرة الأجل للبلاد قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في الأول من شهر أكتوبر.

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن مخاطر النزاع العالمي تتزايد.

وأثارت روسيا مرارا مسألة إمدادات الأسلحة المستمرة إلى أوكرانيا. كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لن تتخلى عن جهودها لجذب انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى حقيقة ضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف.