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مظاهرات وسط لندن تطالب بعودة انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبى

السبت، 23 سبتمبر 2023 08:32 م
مظاهرات وسط لندن تطالب بعودة انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبى مظاهرات وسط لندن
كتب محمد جمال

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تظاهر مئات الأشخاص، وهم يلوحون بأعلام الاتحاد الأوروبى، اليوم السبت، وسط لندن مطالبين بعودة بريطانيا إلى الاتحاد، بحسب صحيفة الجارديان.
 
تجمعت مسيرة العودة الوطنية (NRM) بالقرب من هايد بارك وكان من المقرر أن تبلغ ذروتها في ساحة البرلمان حيث أطلق سائقو السيارات الداعمون أبواقهم.
 
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الطريق للعودة إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ من هنا" و"انضموا مجددًا". 
 
تدعم حركة المقاومة الوطنية العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبى الذى غادرته بريطانيا بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء عام 2016.
 
وتم التفاوض على اتفاق الخروج فى عهد رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون، ودخل حيز التنفيذ في عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة في عام 2025.

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