مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثالث أثناء تركيب ستارة لشرفة شقتها بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ والصدر، إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة ، أثناء قيامها بتركيب ستارة بشرفة المنزل بشقتهم، اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، ولقيت مصرعها على الفور، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد مصرع فتاة إثر سقوطها من علو بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "و ن أ"، 21 سنة، ربة منزل، بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ والصدر، إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار، أثناء تركيبها ستارة للشرفة، اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، ولقيت مصرعها على الفور.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.