محافظة أسوان: إطلاق مبادرة "من حقها تحميها" لمناهضة الزواج المبكر بدراو

شهد مركز دراو بمحافظة أسوان، إطلاق مبادرة " من حقها أن تحميها " لمناهضة الزواج المبكر أقل من 18 سنة، تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الإستجابة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزاهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة.

حضر إطلاق المبادرة، كمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو، وفاطمة فتحى مقرر اللجنة السكانية ، وأيضاً ممثل الأزهر الشريف والإدراة الصحية، وبمتابعة من رانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة.

وذكرت محافظة أسوان، فى بيان لها، أن المبادرة تستهدف أهالى قرى مركز دراو لتوعية الإناث بخطورة الزواج المبكر وأضراره الصحية وأثاره السلبية على الفتيات مما يحد من قدرتهن فى الحصول على معلومات حول الصحة الإنجابية ومعرفة وسائل منع الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية وغير ذلك من الأمراض المنقولة جنسياً ، فضلاً عن الحمل المبكر وما يشكله من مخاطر صحية للأم والطفل بسبب عدم نضج الكثير من الفتيات بدنياً.

وفى السياق، واصلت مبادرة " صحتى سر سعادتى " والهادفة إلى نشر التوعية ضد مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الشباب والأسرة والمجتمع بأسره فعالياتها داخل الوحدات المحلية لقروى أبو سمبل وعنيبة بمركز نصر النوبة بمتابعة من صابر حسين رئيس المدينة.