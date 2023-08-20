محافظ أسوان يتابع عملية انتشال جثمان طفل غرق فى مياه النيل.. صور وفيديو

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، جهود عملية إنقاذ وانتشال جثمان الطفل زياد حسين أحمد فاوى 14 سنة من مجرى نهر النيل، والذى تعرض للغرق أثناء قيامه بالسباحة أمام العوامة التابعة لقرية بنبان بمركز دراو.

أكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم التنسيق على مشاركة فرق الإنقاذ وذلك من اليوم الأحد مدعمين بالمعدات وأحدث الأجهزة والشاشات المائية ذات التكنولوجيا المتطورة للبحث فى الأعماق عن الطفل الغريق، علاوة على الجهود المبذولة من شرطة الإنقاذ النهرى لانتشال جثمانه.

وقدم المحافظ، واجب العزاء والمواساة لأسرة الطفل زياد حسين، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يكون شافعاً لوالديه يوم القيامة.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بجهود انتشال جثمان غريق آخر، شاب 20 سنة، والذى تعرض للغرق منذ أيام بجوار محطة 3 التابعة لهندسة رى الطويسة.