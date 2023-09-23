اليوم السابع
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روشتة نفسية للتعامل مع مريض الاكتئاب.. دعمه بشكل إيجابي

السبت، 23 سبتمبر 2023 09:00 ص
روشتة نفسية للتعامل مع مريض الاكتئاب.. دعمه بشكل إيجابي في بيتك مكتئب
كتبت فاطمة ياسر

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أصبح الاكتئاب من أمراض العصر الحديث، فيصاب به الكثيرون نتيجة لضغوط الحياة اليومية، وظروف المعيشة الصعبة، والإحباط من المقربين والمحاطين، فنجدهم يميلون للعزلة وعدم الرغبة في معاشرة الأشخاص، وقد يصل الأمر للرغبة في الموت. 
 
ولذا توضح الدكتورة أميرة الديب، استشاري الطب النفسي في قصر العيني، أن تغير المزاج والإحباط وسيطرة المشاعر السلبية تخلق من الشخص شخصًا آخر يصعب التعامل معه، ويعد هذا من الخطوات التي تشير إلى إصابة الفرد بالاكتئاب، وهنا يجب علينا أن نتعرف على الطريقة المثالية التي تساعدنا في التعامل مع الشخص الذي يعاني من الاكتئاب. 
 
وتقدم استشاري الطب النفسي، روشتة صحية نفسية للتعامل مع الشخص المكتئب: 
 
- يجب على الأشخاص المحيطين بالشخص المكتئب دعمه نفسيًا بشكل إيجابي، ومساعدته في زيادة ثقته في نفسه. 
 
- التعامل  بالصبر والتفهم والعقل معهم وعدم انتقادهم. 
 
- تساعده في الشعور بالأمل في الحياة، والاستماع إلى ما يريدون قوله وتقديره. 
 
-  اصطحابه للتنزه في أماكن ذات الخضرة والنيل. 
 
- مساعدته في التعرف على أشخاص يفكرون بشكل إيجابي ويحبون الحياة، حتي يتخلص من هذه المشاعر السلبية.
 
-الذهاب للمساعد أو الطبيب النفسي تعد من الحيل الجيدة التي تساعد في العلاج بأسرع وقت.  
 

الاكتئاب

التفكير الايجابي

الطبيب النفسي

مريض الاكتئاب



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