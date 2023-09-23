"خطوة تاريخية"..بايدن ينضم لاعتصام عمال صناعة السيارات فى ميشيجان الثلاثاء

كتبت رباب فتحى

أعلن الرئيس الأمريكى ، جو بايدن أنه سيسافر إلى ميشيجان يوم الثلاثاء "للانضمام إلى خط الاعتصام" مع أعضاء اتحاد عمال السيارات المضربين ضد شركات صناعة السيارات الرائدة في البلاد، في واحدة من أهم مظاهر الدعم الرئاسي للعمال المضربين منذ عقود.

وكتب بايدن يوم الجمعة على موقع X، الموقع المعروف سابقًا باسم تويتر، "يوم الثلاثاء، سأذهب إلى ميشيجان للانضمام إلى خط الاعتصام والوقوف تضامنًا مع رجال ونساء اتحاد عمال السيارات. إنهم يكافحون من أجل الحصول على حصة عادلة من القيمة التي ساعدوا في خلقها".

ومن المقرر أن تأتي الرحلة قبل يوم واحد من تخطيط منافس بايدن الرئيسي في حملة 2024، دونالد جيه ترامب، لإلقاء خطابه في ميشيجان، وتم الإعلان عنه بعد ساعات من تصعيد شون فاين، رئيس الاتحاد للضغط على البيت الأبيض بدعوة عامة لبايدن.

وقال فاين فى خطاب ألقاه صباح يوم الجمعة تم بثه عبر الإنترنت: "نحن ندعو ونشجع كل من يدعم قضيتنا للانضمام إلينا في خطوط الاعتصام، بدءًا من أصدقائنا وعائلتنا وصولاً إلى رئيس الولايات المتحدة."

ولم يتضح على الفور إلى أين سيذهب بايدن في ميشيجان، وكان البيت الأبيض قد أعلن بالفعل عن خطط لتوجه بايدن إلى كاليفورنيا يوم الثلاثاء كجزء من رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى الساحل الغربي. واتخذ بايدن القرار يوم الجمعة، بعد دعوة عامة من فاين، وفقًا لشخصين مطلعين على مداولات البيت الأبيض.

وميشيجان، موطن صناعة السيارات الأمريكية، هي موطن الجزء الأكبر من المنشآت والعمال المضربين. لا توجد سابقة تذكر لانضمام رئيس حالي إلى العمال المضربين في خط الاعتصام.