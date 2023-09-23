حبس 3 أشخاص 4 أيام عقب ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 20 كيلو حشيش بطهطا سوهاج

سوهاج- محمود مقبول

قررت جهة التحقيق المختصة، حبس 3 أشخاص يقيمون بناحية قرية الجلاوية دائرة مركز شرطة طهطا 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش في أحد الأكمنة التي أعدت لهم بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، كما تقرر عرض الأحراز على مصلحة الجمارك، وترسل العينات للعمل الجنائى للفحص.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش تجاوزت الــ 20 كيلو جرام وذلك بأحد الأكمنة التي أعدت لهم بدائرة مركز طهطا.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم إستهداف المتحرى عنهما وتم ضبطهما متلبس بالحرز والحيازة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، مفادها قيام 3 أشخاص يقيمون بناحية قرية الجلاوية بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذا من مركز شرطة طهطا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة ملاكى وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش تجاوزت الــ20 كيلو جرام تمهيدا لترويجها على عملائه وراغبى الكيف.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأسفرت عن ضبط المتحرى عنه من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء تواجدهم بدائرة مركز طهطا وبحوزتهم كمية المواد المخدرة المضبوطة و3 هواتف محمولة وسيارة ملاكى ومبلغ مالى

بمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفوا بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للتنقل تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.