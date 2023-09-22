اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بدء التشغيل التجريبى لتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا بتكلفة 500 مليون جنيه

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:01 م
بدء التشغيل التجريبى لتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا بتكلفة 500 مليون جنيه المحطة
سوهاج عمرو خلف

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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال التشغيل التجريبى لتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا بمركز طهطا والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن المحطة تم انشاؤها على مساحه 15 فدان وتبلغ طاقتها التصميمية 40 الف متر مكعب لكل يوم وذلك بهدف التخلص الأمن من مياه الصرف الصحى وللحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى ان توسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا تخدم اكثر من 300 الف نسمة بمدينة طهطا وقرى نزله القاضى والجبيرات والكوم الأصفر وكوم بدر والشيخ مسعود بالاضافة إلى استقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.

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مياه سوهاج

الصرف الصحي

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