توزيع الجوائز للفائزين بمسابقة علام عبد الغفار للقرآن الكريم الأربعاء المقبل

الفيوم رباب الجالى

تنظم جمعية شباب الخير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، الأربعاء القادم، حفل توزيع الجوائز للفائزين بمسابقة الزميل الراحل علام عبد الغفار، لحفظ القرآن الكريم، والتى أطلقتها الجمعية منذ العالم الماضى تخليدا لذكرى الصحفى الراحل علام عبد الغفار عضو مجلس الإدارة وأحد مؤسسى الجمعية الخيرية لخدمة أبناء المركز.

وقال الدكتور أحمد عيد رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير، إنه تم اطلاق اسم الراحل علام عبد الغفار على دورة التحفيظ التى تتم كل عام لمدة 4 أشهر.

وأوضح أن المسابقة فى هذا العام تقام للعام التاسع على التوالى وشهدت حضور ما يقرب من 400 طالب وطالبة وسيقام الحفل الختامى للدورة وتوزيع شهادات التخرج يوم الأربعاء القادم وعلى هامش الحفلة سيتم تسليم جوائز المسابقة اللى تمت على مدار يومين، وشهدت اختبارات على أعلى مستوى للحفظ ولأحكام التجويد بحضور 4 من علماء الأزهر والأوقاف وتقدم للمسابقة ما يزيد عن 250 طالب وطالبة فى مختلف مستويات حفظ القرآن كاملا ونصف القرآن وثلث القرآن.