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شباب عزبة زكريا بالفيوم يخصصون أكاديمية لتحفيظ القرآن باسم الراحل علام عبد الغفار

السبت، 04 فبراير 2023 09:18 ص
شباب عزبة زكريا بالفيوم يخصصون أكاديمية لتحفيظ القرآن باسم الراحل علام عبد الغفار أكاديمية لتحفيظ القرآن
الفيوم - رباب الجالي

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أطلق شباب عزبة زكريا، بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، أكاديمية لتحفيظ القرآن الكريم، باسم الصحفي الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع اليوم السابع.
 
وقال شباب العزبة، إنه تم عمل هذه الأكاديمية، لتكون صدقة جارية علي روح الصحفي الراحل، عرفانا منهم علي ما قدمة لأبناء قريته، حيث أنه ترك أثرا كبيرا، وكان مشاركة بفاعلية في أعمال الخير بالقرية.
 
وكانت أعلنت جمعية شبـاب الخير لحياة أفضل بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، عن إطلاق مسابقة سنوية للقرآن الكريم بإسم الصحفي الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع، والتي تقام في شهر  يناير من كل عام
 
وكانت الجمعية قد نعت الصحفي الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع اليوم السابع الذى وافته المنية الثلاثاء بعد صراع مع المرض.
 
وقررت الجمعية أن تطلق هذه المسابقة تخليدا لذكرى الراحل وتقديرا لجهوده في دعم الفقراء بمركز اطسا وعرفانا بما قدمه كونه أحد أعضاء الجمعية برقم عضوية 162 عضوية عاملة منذ يوليو 2012.
 
 

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