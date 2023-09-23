اليوم السابع
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السبت، 23 سبتمبر 2023 12:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تحرير 36 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

السبت، 23 سبتمبر 2023 11:27 ص
تحرير 36 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 36 مخبزا بمركزى إيتاى البارود وكوم حمادة وذلك لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم  كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 
 
أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.
 
 
 
 

 


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