اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 02:09 م
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ضبط 41 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 01:00 م
ضبط 41 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 41 مخبز بمراكز أبو حمص ودمنهور وكفر الدوار لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 
 
أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.
 
 

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