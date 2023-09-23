العثور على جثة شخص داخل منزله بشبرا الخيمة.. والتحريات: يقيم بمفرده ومريض قلب

القليوبية إبراهيم سالم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من كشف تفاصيل واقعة العثور على جثة شخص داخل شقته بمنطقة شارع عبد المنعم رياض دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، حيث تبين ان المتوفي يبلغ من العمر حوالي 60 عاما، بالمعاش، وتم العثور على الجثة على سرير داخل غرفة بشقته، ويرتدى كامل ملابسه، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد الشقق بمنطقة شارع عبد المنعم رياض دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "ي ح أ"، 60 سنة، بالمعاش، على سرير داخل غرفته بالشقة محل سكنه، ويرتدي كامل ملابسه وأن الجثة في حالة تعفن، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، والعثور على جميع متعلقاته، وكشفت التحريات أن المتوفي كان يقيم بمفرده بعد وفاة زوجته، كما أنه كان يعاني من أمراض القلب.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.