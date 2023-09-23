اعترافات المتهمين بقتل سائق بشبين القناطر: استدرجناه لتوصيلنا وضربناه بالنار

وتابعا، أنه فور الوصول لمكان العثور على الجثة، أشهر كل منهم سلاحه في وجه المجني عليه، وقاما بتهديده لترك المركبة والفرار، إلا أنه حدث غير ذلك، وقاوم المجني عليه المتهمين فأطلق المتهم الأول عيار ناري وأحدث إصابة المجني عليه بعيار ناري بالرأس، وسقط غارقا في دمائه، موضحين انه فور رؤية المشهد فرا هاربين وتركا مركبة التوك توك بجوار المجني عليه.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن فى مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، فى القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية دائرة المركز، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان قاما بقتل المجنى عليه بقصد السرقة بالإكراه وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ تلقاه العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر بالعثور على جثة بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محى أبو زيد رئيس فرع البحث الجنائى، وقاده مقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث المركز، وشارك فيه النقباء محمد مجدى معاون أول المباحث وعبد الله الأسود ومصطفى الهادى معاونى مباحث المركز.

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان وتم تحديدهما وهما كلا من "ر أ ع ك " و "و م ك"، مسجلين خطى وسبق اتهامهما بعدد من القضايا، وألقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بالإكراه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.