الأربعاء.. مؤتمر لإطلاق تفاصيل النسخة المصرية لماراثون الرمال العالمى بالفيوم

كتبت منال العيسوي

يشهد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأربعاء المقبل، بأحد فنادق القاهرة فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق ماراثون الرمال الدولي 2023 بالفيوم، بمشاركة دولية واسعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ مسابقات ماراثون الرمال في مصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار، ومن المتوقع حضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لفاعليات المؤتمر الصحفى عقب عودتها من اسبوع المناخ بنيويورك، بحضور ممثلا عن السفارة الفرنسية بالقاهرة، وأيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتوري.

وياتى تنظيم وزارة البيئة والشباب والرياضة والسياحة لمارثون الرمال العالمى بمحمية وادى الريان فى محافظة الفيوم بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، ضمن اهتمام الوزارات الثلاثة بالأنشطة السياحية التى تتناسب مع طبيعة المحميات، بالتوازى مع بحث مشروعات جديدة خضراء داخل المحمية أبرزها حديقة حيوان مفتوحة ملاذ آمن للحيوانات البرية على غرار جدية مأوى بالاردن .

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‏ومن جانبه اكد مصدر مسؤل فى وزارة البيئة ، أن ماراثون الرمال هو سباق عالمى تم تنظيمه لأول مرة منذ 40 عام فى المغرب، ويتم تكراره بالعديد من الدول، ويعد هذا هو النسخة المصرية تحت اسم سباق الرمال بمحمية وادى الريان، و يتم تنفيذه بشرط مراعاه كافة المعايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية، على مسافة 120كم تقريبا فى عمق صحراء وادى الريان بالفيوم لمدة أربعة أيام فى الصحراء.

واضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن مارثون الرمال بمحمية وادى الريان، يهدف الى الترويج بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية فى مصر و يستهدف أيضا تحقيق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسياحة البيئية فى مصر، و سيتم إذاعته عبر القنوات التلفزيونية العالمية، ومنصات البث الرقمى، كما يتوقع أن يحضر ماراثون الرمال بوادى الريان حوالى 300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى من مارثون الرمال بمحمية وادى الريان بمصر، و ستتم إقامته تحت رعاية عدد من الوزارات.